UKMTO, Katar'ın kuzeyinde petrol tankerinin iki mühimmatla vurulduğunu bildirdi

UKMTO, Katar'ın kuzeyinde petrol tankerinin iki mühimmatla vurulduğunu bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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UKMTO, Katar'ın kuzeyindeki Medinet eş-Şemal'in 50 deniz mili kuzeyinde bir petrol tankerinin iki mühimmatla vurulduğunu bildirdi. Can kaybı veya yaralanma, gemideki hasar ve çevresel etkiler hakkında kesin bilgi bulunmadığı aktarıldı.
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Katar'ın kuzeyindeki Medinet eş-Şemal kentinin 50 deniz mili kuzeyinde bir petrol tankerinin saldırıya uğradığını bildirdi.
UKMTO yayımladığı yazılı açıklamada, Katar'daki Medinet eş-Şemal kentinin 50 deniz mili kuzeyinde bir petrol tankerinin kaynağı ve mahiyeti belirsiz iki mühimmatla vurulduğunu duyurdu.
Saldırı sonucunda mürettebat arasında can kaybı veya yaralanma olup olmadığı, gemideki hasar ve muhtemel çevresel etkiler hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmadığı aktarıldı.oü
Kaynak: AA