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UKMTO, Hürmüz'de tankerin bilinmeyen mühimmatla vurulduğu ihbarını aldı

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UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin dün kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğu ihbarını aldı. Mürettebat güvende; çevresel etki netleşmedi, soruşturma sürüyor ve bölgedeki gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli faaliyetleri UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin dün kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğuna ilişkin ihbar aldığını duyurdu.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan gemideki mürettebatın güvende olduğu belirtilirken, olayın çevresel bir etkiye yol açıp açmadığının henüz netleşmediği ifade edildi.

Yetkililerin olaya ilişkin soruşturmayı sürdürdüğü kaydedildi. Bölgedeki seyir halindeki gemilere dikkatli olmaları ve her türlü şüpheli faaliyeti derhal UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan üçüncü bir süper tankerin bu sabah hedef alındığını duyurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu, dün yaptığı açıklamada da boğazdan geçmeye çalışan bir başka süper tankerin deniz mayınına çarptığını, patlama nedeniyle geminin makine dairesinde hasar meydana geldiğini bildirmişti.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlamasının ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını ilan etmiş; belirlenen rotaların dışına çıkan ve izin almadan bölgeden geçen gemileri hedef alacağı yönünde tehditte bulunmuştu.

Kaynak: AA
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