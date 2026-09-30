UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda dün 2 ayrı petrol tankerinin vurulduğunu duyurdu

UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda dün 2 ayrı petrol tankerinin vurulduğunu duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda dün 2 ayrı petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatlarla vurulduğunu duyurdu. Açıklamalara göre tankerlerden biri boğaza girişte, diğeri iskele tarafından vuruldu; yetkililer olayın boyutlarını inceliyor.
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda dün 2 ayrı petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatlarla vurulduğunu duyurdu.
UKMTO tarafından gecikmeli yayımlanan iki ayrı yazılı açıklamada, dün Hürmüz Boğazı'nda 2 ayrı petrol tankerinin hedef alındığı belirtildi.
İlk açıklamada, doğrulanmış bir kaynağın geminin dün Hürmüz Boğazı'na giriş yaparken kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu bildirdiği aktarıldı.
İkinci açıklamada da Hürmüz Boğazı'nda başka bir petrol tankerinin iskele tarafından kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğu bilgisi verildi.
Açıklamada, yetkililerin olayın boyutlarını incelediği belirtildi.