Uğur Mumcu, suikast sonucu öldürülmesinin 31. yılında anıldı

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, suikast sonucu öldürülmesinin 31. yılında Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı.

Evinin önünde arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 24 Ocak 1993'te yaşamını yitiren Mumcu'nun Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma etkinliğine, eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu Aybars, oğlu Özgür Mumcu ve bazı siyasiler ile sevenleri katıldı.

Eşi ve çocukları, Mumcu'nun kabrine kırmızı karanfil bırakıp mum yaktı. Vatandaşlar da Mumcu'yu, kabrine kırmızı karanfiller bırakarak andı.