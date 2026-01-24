Haberler

Çgd: Korkmadan Yazan ve Bu Yüzden Hedef Olan Gazeteci Uğur Mumcu'yu Özlem ve Saygıyla Anıyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çağdaş Gazeteciler Derneği, gazeteci Uğur Mumcu'nun 33. ölüm yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Mumcu'nun cesur gazeteciliği ve aydın sorumluluğuna vurgu yaparak özlem ve saygı ile anıldığını ifade etti.

(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), gazeteci Uğur Mumcu'nun katledilişinin 33. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Hukuksuzluk, sömürü ve mafyatik ilişkilere karşı aydın sorumluluğu ile korkmadan yazan ve bu yüzden hedef olan gazeteci Uğur Mumcu'yu özlem ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

ÇGD, gazeteci Uğur Mumcu'nun katledilişinin 33. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, Uğur Mumcu'nun derneğin ilk üyelerinden biri olduğu vurgulanarak, Mumcu'nun gazetecilik anlayışına ve mücadelesine vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Derneğimizin ilk üyelerinden, örgütlü mücadeleye inanan meslektaşımız Uğur Mumcu'nun katledilmesi üzerinden 33 yıl geçti" denildi. Mumcu'nun mesleki mirasının aradan geçen yıllara rağmen önemini koruduğu belirtilen açıklamada, "Mumcu'nun korkusuz kalemi on yıllar geçmesine karşın hala bizi aydınlatmaya devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

ÇGD açıklamasında, "Günümüzde onun gazetecilik anlayışına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Hukuksuzluk, sömürü ve mafyatik ilişkilere karşı aydın sorumluluğu ile korkmadan yazan ve bu yüzden hedef olan gazeteci Uğur Mumcu'yu özlem ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var

Bakan Fidan, İsrail'in saldırı arayışında olduğu ülkeyi açıkladı
5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin

Gece yarısı gelen depremden sonra uzmanından dikkat çeken sözler
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var

Bakan Fidan, İsrail'in saldırı arayışında olduğu ülkeyi açıkladı
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
Trump 'Grönland' mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu

Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu