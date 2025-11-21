Uğur Kaymaz ve Babası Anıldı

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "21 yıl önce bugün, 12 yaşındaki Uğur Kaymaz ve babası evlerinin önünde kurşunlanarak katledildi. AİHM, yaşam haklarının ihlal edildiği kararını verdi. Failler beraat ettirildi, cezasız bırakıldı. Yıllar geçti Uğur'un bedenine isabet eden 13 kurşunun sızısı geçmedi... Uğur'un anısını yaşatmak, adalet arayışını sürdürmek, en çok da çocuklar için barışı savunmak hepimizin sorumluluğu. Çocukların katledilmediği, sömürülmediği, güven ve barış içinde yaşadığı bir yaşam için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabı üzerinden 21 Kasım 2004'te evinin önünde 13 kurşunla öldürülen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz'ı ve babası Ahmet Kaymaz'ı ölüm yıl dönümünde andı.

Hatimoğulları, "21 yıl önce bugün, 12 yaşındaki Uğur Kaymaz ve babası evlerinin önünde kurşunlanarak katledildi. AİHM, yaşam haklarının ihlal edildiği kararını verdi. Failler beraat ettirildi, cezasız bırakıldı. Yıllar geçti Uğur'un bedenine isabet eden 13 kurşunun sızısı geçmedi... Uğur'un anısını yaşatmak, adalet arayışını sürdürmek, en çok da çocuklar için barışı savunmak hepimizin sorumluluğu. Çocukların katledilmediği, sömürülmediği, güven ve barış içinde yaşadığı bir yaşam için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.