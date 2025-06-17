Uganda'da Sivillerin Askeri Mahkemelerde Yargılanması İçin Yeni Yasa Onaylandı

PORT Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, sivillerin belirli koşullarda askeri mahkemelerde yargılanmasına olanak tanıyan, 20 Mayıs'ta parlamentodan geçen yeni yasayı onayladı.

Uganda Meclisinin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Museveni'nin, "Uganda Halk Savunma Güçleri (Değişiklik) Yasası 2025" başlıklı, askeri mahkemelerin sivilleri yargılamasına izin veren yasayı imzaladığı bildirildi.

Uganda Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Chris Magezi, X'teki paylaşımında, bu yasanın savunma kuvvetlerinde disiplin sağlanmasına, "silahlı ve şiddet yanlısı suçluların" caydırılmasına vesile olacağını belirterek, "Uganda, daha güvenli bir yer olacak." ifadesini kullandı.

Anayasa Mahkemesi, ocak ayında, "askeri teçhizat bulundurma", "silahlı gruplarla işbirliği" veya "devleti tehdit eden şiddet olaylarına karışma" gibi suçlamalarla sivillerin askeri mahkemelere sevk edilmesini öngören yasanın, anayasayı ihlal ettiğini bildirmişti.

Museveni, daha önce yaptığı bir açıklamada, "ülkenin hakimler tarafından yönetilemeyeceğini" ifade etmişti.

Muhalefet ve insan hakları grupları, yasayı, 2026'da yapılması planlanan genel seçimler öncesi siyasi baskıyı artırmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ile birçok uluslararası kuruluş da yasanın adil yargılanma hakkını zedelediği uyarısında bulunmuştu.