Uganda, 1.1 Milyon Çocuğa Sıtma Aşısı Yapmayı Hedefliyor

KAMPALA, 3 Nisan (Xinhua) -- Uganda'nın kuzeyindeki Apac bölgesinde annesinin kucağındaki bir bebeğe bir doz sıtma aşısı yapılıyor, 2 Nisan 2025.

Uganda çarşamba günü bugüne kadarki en geniş çaplı uygulamayla 2 yaşın altındaki 1,1 milyon çocuğu aşılamayı hedefleyen, dönüm noktası niteliğinde bir sıtma aşısı kampanyası başlattı. (Fotoğraf: Dünya Sağlık Örgütü/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)