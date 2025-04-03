Uganda, 1.1 Milyon Çocuğa Sıtma Aşısı Yapmayı Hedefliyor
Uganda, 2 yaşın altındaki 1,1 milyon çocuğu kapsayan kapsamlı bir sıtma aşısı kampanyası başlattı. Bu, ülkenin tarihteki en büyük aşı uygulamalarından biri olarak dikkat çekiyor.
KAMPALA, 3 Nisan (Xinhua) -- Uganda'nın kuzeyindeki Apac bölgesinde annesinin kucağındaki bir bebeğe bir doz sıtma aşısı yapılıyor, 2 Nisan 2025.
Uganda çarşamba günü bugüne kadarki en geniş çaplı uygulamayla 2 yaşın altındaki 1,1 milyon çocuğu aşılamayı hedefleyen, dönüm noktası niteliğinde bir sıtma aşısı kampanyası başlattı. (Fotoğraf: Dünya Sağlık Örgütü/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel