Artvin'de uçuruma devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti
Artvin'in Murgul ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma devrilen iş makinesinin operatörü 26 yaşındaki Doğukan Yıldızlı yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucu ekipler, Yıldızlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Artvin'in Murgul ilçesinde uçuruma devrilen iş makinesinin operatörü yaşamını yitirdi.
Doğukan Yıldızlı'nın (26) kullandığı Murgul Belediyesine ait iş makinesi, Küre Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, operatörün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yıldızlı'nın cenazesi Murgul Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Yusuf Okur