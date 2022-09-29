Üçtepe'de köprü ve dere ıslahı çalışması yapılıyor
Güncel Haberler
Yağlıdere'nin Üçtepe beldesinde köprü ve dere ıslahı çalışması yapılıyor.
Yağlıdere'nin Üçtepe beldesinde köprü ve dere ıslahı çalışması yapılıyor.
???????Üçtepe Belediye Başkanı Hacı Gasım Akıllı, yaptığı açıklamada, Üçtepe merkez ile Çağlayan, Sınır grup yolunu birbirine bağlayan bölgeye araç köprüsü ile 320 metrelik dere ıslah çalışması yapıldığını aktardı.
Hizmetin beldeye kazandırılmasında katkıları olan Devlet Su İşleri yetkililerine teşekkür eden Akıllı, hizmetin bölge halkına hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: AA / Aytekin Özdemir - Güncel