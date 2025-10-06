UCM, Darfur'da Savaş Suçlarından Ali Kuşayb'ı Suçlu Buldu

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Sudan'ın Darfur bölgesinde savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği gerekçesiyle yargılanan Cancavid milislerinin üst düzey liderlerinden Ali Muhammed Ali Abd-Al-Rahman'ı suçlu bulduğunu bildirdi.

UCM Savcılık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ali Kuşayb" olarak da bilinen Abd-Al-Rahman'ın savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan mahkum edilmesinin tarihi bir karar olduğu belirtilerek, bunun Darfur'da 2003'te başlayan çatışmalarda işlenen suçlara ilişkin ilk mahkumiyet olduğu kaydedildi.

Bunun, BM Güvenlik Konseyi'nin, soruşturulması için UCM'ye sevk ettiği bir duruma ilişkin de verilen ilk mahkumiyet olduğu anlatılan açıklamada, savunmanın ana argümanının aksine hakimlerin Abd-Al-Rahman'ın "Ali Kuşayb" lakabıyla da tanındığını ve suçları işleyen grupların başında iken bu isimle bilindiğini tespit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, verilecek cezanın ne olacağının daha sonra açıklanacağı aktarıldı.

Batı Darfur'da 2003-2004 arası işlenen suçlar

Hakimlerin oybirliğiyle Abd-Al-Rahman'ı suçlu bulduğu belirtilen açıklamada, suçların Ağustos 2003 ile Mart 2004 arasında Cancavid milisleri ve Sudan hükümeti güçlerinin arasındaki çatışmalarda Batı Darfur'da yaşayan sivillere karşı işlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Darfur'da işlenen suçlara ilişkin hakkında tutuklama emri bulunan Eski Devlet Başkanı Ömer El Beşir, Ahmed Harun ve Abdurrahim Muhammed Hüseyin'in de UCM'ye teslim edilmesi çağrısı yapıldı.