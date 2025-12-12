UCM Başsavcısı Han'a göre İngiltere "Netanyahu'nun tutuklanması emri" nedeniyle mahkemeyi tehdit etti

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İngiliz hükümetinin "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tutuklama emri çıkarılması" durumunda UCM'ye mali desteği kesme ve Roma Statüsü'nden ayrılma tehdidinde bulunduğunu iddia etti.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Han, 21 Kasım 2024'te UCM tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan Netanyahu'yla ilgili soruşturma kapsamında mahkemeye sunduğu dilekçede söz konusu karar öncesi yaşananlara ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.

Buna göre Han, Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a dair tutuklama emri talep etmesinden önce, 23 Nisan 2024'te bir İngiliz yetkiliyle telefon görüşmesi yaptı ve İngiliz yetkili tutuklama emri çıkarılmasının orantısız olduğunu savundu.

Han'a göre İngiliz yetkili, tutuklama emri çıkarılması halinde ülkesinin "UCM'den ayrılacağı ve mahkemeye mali desteği sonlandıracağı" tehdidinde bulundu.

The Guardian'ın haberinde, Han ile konuşan kişinin dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron olabileceği öne sürüldü.

ABD'den baskı iddiası

UCM Başsavcısı Han'a göre, ayrıca ABD'li yetkililer de kendisine baskı yaptı.

Buna göre Han, yine Nisan 2024'te bir ABD yetkilisi tarafından söz konusu tutuklama emrinin çıkarılması halinde bunun "felaket sonuçlar" doğuracağı konusunda uyarıldı.

1 Mayıs 2024'te ise, ABD'li Senatör Lindsey Graham Han'ı arayarak tutuklama emrinin uygulanması halinde Hamas'ın İsrailli rehineleri öldürebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Han, dilekçesinde bu süreçte tarafsız davrandığını, kişisel çıkarlarını öne çıkarmadığını ve tutuklama emri planının kendisi hakkındaki iddialardan önce yapıldığını vurguladı.

Başsavcı Kerim Han hakkındaki taciz iddiaları

UCM çalışanı iki kişi, Mayıs 2024'te mahkemenin bağımsız denetim kuruluna Han'ın kendilerine yönelik davranışları hakkında şikayette bulunmuştu.

Savcı hakkındaki taciz iddialarına ilişkin soruşturma, Taraf Devletler Meclisi Başkanlığının talebi üzerine Birleşmiş Milletler İç Gözetim Hizmetleri Ofisi (OIOS) tarafından yürütülüyordu.

Han, hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle başlatılan soruşturmanın sonucu açıklanana kadar geçici olarak izne ayrılmıştı.

Taraf Devletler Meclisi Başkanlığı bugün yaptığı yazılı açıklamada, Han hakkındaki iddialarla ilgili OIOS'nin hazırladığı soruşturma raporunun 11 Aralık 2025'te kendilerine teslim edildiğini ve iddiaları ele alan UCM uzmanlarına iletildiğini duyurmuştu.