UCLA'da Filistin Destekçilerinden Polis ve Üniversiteye Dava

ABD'de 30'dan fazla Filistin destekçisi aktivist, kampüsteki protestolar sırasında göstericilerin sivil haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle California Üniversitesi'ne (UCLA) dava açtı.

NBC News'ün haberine göre, Filistin destekçisi 30'dan fazla aktivist, Los Angeles Yüksek Mahkemesine sundukları dava dilekçesinde, göstericilerin UCLA'daki protestolar sırasında özgürce toplanma, konuşma ve öğrenme gibi haklarının ihlal edildiği, "hayatlarını değiştiren yaralanmalar" ve travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını beyan etti.

Davacılar ayrıca, Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) ve California Otoyol Devriyesi ekiplerinin Filistin'e destek için toplanan göstericilere karşı "aşırı güç kullandığını" ve hukuksuz gözaltı yaptığını öne sürdü.

UCLA kampüsünde 2 Mayıs 2024'te en az 200 göstericinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan baskın sırasında polisin göstericilerin "kafasına plastik mermi sıktığını" belirten davacılar, göstericilerin maruz kaldığı fiziksel ve psikolojik yaralanmalar için maddi tazminat talep etti.

Davacılar, İsrail yanlısı maskeli grubun 30 Nisan 2024'te göstericilerin bulunduğu kampüsteki çadır alanına saldırarak insanların "kemiklerini kırdığını ve onlara cinsel saldırıda bulunduğunu", polis ve üniversite güvenliğinin ise bu olayları "sadece birkaç metre uzaktan izlediğini" aktardı.

UCLA Rektörlük Ofisi Sözcüsü Stett Holbrook yaptığı açıklamada, üniversitenin dava hakkında bilgilendirildiğini ve "daha fazla bilgi toplamakla" meşgul olduklarını ifade etti.

UCLA'daki olaylar

Columbia Üniversitesi'nde başlayan Filistin'e destek gösterileri, ülkede UCLA da dahil 50'den fazla diğer üniversiteye yayılmış, gösterilerde polis, çoğu öğrenci ve fakülte görevlisi 3 bin 100'den fazla kişiyi gözaltına almıştı.

UCLA'da 30 Nisan 2024'te İsrail yanlısı bir grup kesici alet, çekiç ve taşlarla kampüste Filistin'e destek için toplanan öğrencilere saldırmıştı.

Öğrenciler bunun üzerine tepki göstermiş, polis ekiplerine olay sırasında nerede oldukları sorusunu yöneltmişti.

Üniversitede 2 Mayıs 2024'te de özel polis birliklerinin öğrencilere müdahalesinde "kaotik sahneler" yaşanmış en az 200 kişi gözaltına alınmıştı.