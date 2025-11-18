Uçamayan Leylek, Tavukların Kümesinde Besleniyor

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde Yusuf Poyraz, bahçesinde bulduğu uçamaz haldeki leyleği, tavuklarının kümesinde beslemeye başladı.

İlçedeki Numuneevler Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Poyraz, bahçesinde uçamaz halde leylek buldu. Leyleği tavuklarının kümesine yerleştiren Poyraz, günlük beslenmesini balıkla sağladı. Hayvanın güç kazanması için her gün düzenli olarak ilgilendiğini belirten Poyraz, kısa süre içinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etmeyi planladıklarını ifade etti.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,