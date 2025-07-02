Uçakta Yılan Panik Yaratıp Uçuşu Geciktirdi

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Melbourne'dan Brisbane'a gitmek üzere kalkış yapacak uçakta bulunan 60 santimetrelik yılan, yolculara korku dolu anlar yaşattı ve uçağın kalkışı yaklaşık 2 saat gecikti.

Avustralya'nın Melbourne kentinden Brisbane kentine gitmeye hazırlanan uçakta bulunan yılan, uçuşun yaklaşık 2 saat gecikmesine sebep oldu.

Melbourne'den Brisbane'e giden yolcular, Virgin Avustralya Havayollarının uçağına biniş yapmaya başladığı sırada sık karşılaşılmayan bir olay yaşandı.

Yetkililerin uçağın yük kısmında yaklaşık 60 santimetre uzunluğunda bir yılan bulması üzerine konunun uzmanlarından Mark Pelley çağrıldı.

Yılanı yakaladıktan sonra zehirli olmadığını anlayan Pelley, "Yakalayana kadar çok tehlikeli görünmüştü." ifadesini kullandı.

Havaalanı yetkilileri ise yılan nedeniyle uçuşun yaklaşık 2 saat geciktiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
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