Üç üniversite bünyesinde yeni fakülte kuruldu Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte kurulması ile bazı fakülte ve yüksekokulun kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte kurulması ile bazı fakülte ve yüksekokulun kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Boğaziçi Üniversitesinde Yönetim Bilimleri Fakültesi, Gazi Üniversitesinde Hemşirelik Fakültesi, Yeditepe Üniversitesinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kuruldu. Boğaziçi Üniversitesindeki Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yeditepe Üniversitesindeki Ticari Bilimler Fakültesi ise kapatıldı. Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinin adı, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi olarak değiştirildi. Güncel AA / Hande İlbeyi Canca Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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