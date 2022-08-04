Üç üniversite bünyesinde yeni fakülte kuruldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üç üniversite bünyesinde yeni fakülte kuruldu

Üç üniversite bünyesinde yeni fakülte kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte kurulması ile bazı fakülte ve yüksekokulun kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

 - Güncelleme:

Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte kurulması ile bazı fakülte ve yüksekokulun kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Boğaziçi Üniversitesinde Yönetim Bilimleri Fakültesi, Gazi Üniversitesinde Hemşirelik Fakültesi, Yeditepe Üniversitesinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Boğaziçi Üniversitesindeki Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yeditepe Üniversitesindeki Ticari Bilimler Fakültesi ise kapatıldı.

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinin adı, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi olarak değiştirildi.

AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title