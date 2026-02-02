Haberler

Güney Afrika'da 3 çocuk, anneleri evde yokken uğradıkları palalı saldırıda hayatını kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin KwaZulu-Natal eyaletinde, 7, 9 ve 15 yaşlarındaki üç kardeş, anneleri işteyken evde uğradıkları palalı saldırıda yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

3 KARDEŞ PALAYLA ÖLDÜRÜLDÜ

KwaZulu-Natal Polis Departmanı Sözcüsü Robert Netshiunda, yaptığı açıklamada, eManguzi bölgesine bağlı Lulwane köyünde, dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, annelerinin işte olduğu sırada palalı saldırıya uğrayan üç kardeşin yaşamını yitirdiğini belirtti.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Netshiuanda, olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında 35 yaşındaki erkek zanlının gözaltına alındığını ifade etti. Ulusal basında yer alan haberlere göre, eManguzi Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme binası çevresinde toplanan bölge sakinleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şüpheliye en ağır cezanın verilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

