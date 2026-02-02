Güney Afrika'da 3 çocuk, anneleri evde yokken uğradıkları palalı saldırıda hayatını kaybetti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin KwaZulu-Natal eyaletinde, 7, 9 ve 15 yaşlarındaki üç kardeş, anneleri işteyken evde uğradıkları palalı saldırıda yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde, anneleri işte olan 7, 9 ve 15 yaşlarındaki üç kardeş evde palayla öldürüldü. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı ve tutuklandı.
3 KARDEŞ PALAYLA ÖLDÜRÜLDÜ
KwaZulu-Natal Polis Departmanı Sözcüsü Robert Netshiunda, yaptığı açıklamada, eManguzi bölgesine bağlı Lulwane köyünde, dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, annelerinin işte olduğu sırada palalı saldırıya uğrayan üç kardeşin yaşamını yitirdiğini belirtti.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Netshiuanda, olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında 35 yaşındaki erkek zanlının gözaltına alındığını ifade etti. Ulusal basında yer alan haberlere göre, eManguzi Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mahkeme binası çevresinde toplanan bölge sakinleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şüpheliye en ağır cezanın verilmesi talebiyle gösteri düzenledi.