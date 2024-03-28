Ubeydullah Sezikli Ramazan Sohbetleri'nde İlahi Seslendirdi

Tasavvuf müziği sanatçısı ve akademisyen Ubeydullah Sezikli, "Ramazan Sohbetleri" programına konuk oldu.

Eyüpsultan Belediyesi'ndan yapılan açıklamaya göre, her gün teravih namazı sonrası Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin avlusunda kültür, sanat, tarih ve edebiyat dünyasının önemli isimleri vatandaşlarla bir araya geliyor.

Sezikli, vatandaşlara ramazan ayının coşkusunu yaşatmak ve ramazanı maneviyatına uygun olarak geçirebilmelerini sağlamak için düzenlenen etkinlikler kapsamında, sevilen ilahileri yorumladı.

Sanatçı konserde "Hasbi Rabbi Cellallah", "Allah Allah Rabbüna", "Ey Aşıkı Dildade", "Ben Bir Yakup İdim" adlı eserlerin yanı sıra Naat-ı Şerifler de seslendirdi.