UAEA: Zaporijya Nükleer Santrali yakınına dron saldırısı sonucu bir şoför hayatını kaybetti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali arazisi yakınındaki nakliye atölyesinde dron saldırısı sonucu bir şoförün hayatını kaybettiğini bildirdi.

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Zaporijya Nükleer Santrali'nde bu sabah yaşanan gelişmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "UAEA, Zaporijya Nükleer Santrali'nden, bu sabah santral arazisi yakınlarındaki nakliye atölyesinde bir dron saldırısı sonucu bir şoförün hayatını kaybettiği bilgisini aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, nükleer santrallere veya bunların yakınlarına yönelik saldırıların nükleer güvenliği tehlikeye atabileceği ve kesinlikle gerçekleşmemesi gerektiğini yineledi.

Grossi, UAEA'nın sahadaki ekibinin olayı inceleyeceğini aktardı.