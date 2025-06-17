UAEA: Natanz Nükleer Tesisi'nin yer altı bölümünde hasar tespit edildi

İsrail'in 13 Haziran'da İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'ne hava saldırısı düzenlemesiyle başlayan savaş sürüyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), resmi X hesabından, İsrail'in saldırı düzenlediği İran'daki nükleer tesislere ilişkin açıklama yapıldı.

NÜKLEER TESİSTE HASAR TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, UAEA'nın, İsrail'in 13 Haziran'daki saldırılarının ardından toplanan yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin analizine dayanarak Natanz Nükleer Tesisi'nin yer altında kalan kısmında uranyum zenginleştirme işleminin yapıldığı bölümlerin, saldırılardan doğrudan etkilendiğini gösteren ek unsurlar tespit ettiği belirtildi.

İSFAHAN VE FORDO'DA DURM DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİLMEDİ

Ayrıca açıklamada, İsfahan ve Fordo'daki nükleer tesislerin durumuna ilişkin bir değişikliğin bildirilmediği aktarıldı.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail'in saldırılarında Natanz Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nin yer üstü bölümünün tahrip edildiğini ancak yer altı bölümüne fiziksel saldırı yapıldığına dair herhangi bir belirti olmadığını bildirmişti.

NATANZ İRAN'IN EN BÜYÜK URANYUM ZENGİNLEŞTİRME TESİSİ

Natanz, İran'ın en büyük uranyum zenginleştirme tesisi. Tahran'ın yaklaşık 250 kilometre güneyinde yer alıyor.Tesis iki bölümden oluşuyor: Yakıt Zenginleştirme Pilot Tesisi (PFEP) ve hava saldırılarına dayanacak şekilde yer altında inşa edilen Ana Yakıt Zenginleştirme Tesisi (FEP). İsrail'in olası bir hava saldırısının tesise ne kadar zarar verebileceği yıllardır tartışılıyor.

Ticari ölçekte zenginleştirme için inşa edilen ana Natanz tesisi yaklaşık 50 bin santrifüj kapasitesine sahip. Burada kurulu durumda olan santrifüj sayısı ise 14 bin. Bunların 11 bini çalışır durumda ve uranyumu yüzde 5 saflığa kadar zenginleştirebiliyorlar. 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma kapsamında İran, uranyum zenginleştirmesini yüzde 3.67 ile sınırlandırmayı kabul etmişti.