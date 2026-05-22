UAEA: Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin onarımı için geçici ateşkes görüşmeleri sürüyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'nin onarımı için geçici yerel ateşkes sağlanması amacıyla Rusya ve Ukrayna ile müzakerelerin devam ettiğini açıkladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, halen tek dış kaynaklı elektrik hattına bağlı olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin onarım çalışmaları için geçici bir "yerel ateşkes" sağlanması amacıyla Rusya ve Ukrayna ile müzakerelerin sürdüğünü bildirdi.

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Grossi, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Grossi, UAEA'nın onarım çalışmaları için geçici bir yerel ateşkes sağlanması amacıyla hem Ukrayna hem de Rusya ile müzakerelerin sürdüğünü, Zaporijya Nükleer Santrali'nin ise hala tek dış kaynaklı elektrik hattına bağlı olduğunu belirtti.

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

Santral çevresi, savaşın başlamasından bu yana birçok kez hedef alınmıştı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
