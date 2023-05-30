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Tv8 30 Mayıs 2023 Yayın Akışı

Tv8 30 Mayıs 2023 Yayın Akışı

Güncel Haberler

Tv8 kanalının 30 Mayıs 2023 Salı günü yayınlanacak programları arasında Survivor, Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa, Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Canım Annem gibi programlar yer alıyor.

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

05:30 Canım Annem

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

Kaynak: InterSinema.com / Güncel

Zuhal Topal Canım Annem Gülşen Tv8 Güncel Haberler

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