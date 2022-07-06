"Tuzlu ayran otizm yapıyor" diyen Oytun Erbaş'tan yeni bir çıkış daha: Dışkısı bol olan uzun yaşar - Haberler

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"Tuzlu ayran otizm yapıyor" diyen Oytun Erbaş'tan yeni bir çıkış daha: Dışkısı bol olan uzun yaşar

Haberler.com - Güncel
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Daha önce Haberler.com yayınında "Tuzlu ayran otizm yapıyor" diyerek tartışmaların fitilini ateşleyen Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın daha önce söylediği sözler, yeniden gündem oldu. Erbaş, "Dışkısı bol olan uzun yaşar" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın sözleri, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Daha önce Haberler.com'da katıldığı programda "Tuzlu ayran otizm yapıyor" diyerek büyük bir tartışma yaratan Oytun Erbaş'ın çok konuşulacak yeni sözleri ortaya çıktı.

"DIŞKISI BOL OLAN UZUN YAŞAR"

Erbaş, sosyal medyada katıldığı bir programda "Dışkı miktarı. Dışkı miktarı bol olacak. Az yapıyorsan bağırsak gidik demek. Bi yapıyorum hocam bir tabak. Günde iki yapıyorum çok yapıyorum. Afrika'da bir insan ne kadar çok dışkılıyorsa o kadar sağlıklıdır diyorlar. Miktar büyük olacak. Dışkısı bol olan uzun yaşar" ifadelerini kullanıyor.

Haberler.com - Güncel

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