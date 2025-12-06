Tuzla'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tepeören Mahallesi'nde kauçuk üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sararken, bölgede yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.