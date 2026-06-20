Tuzla'da bir villada çıkan yangın söndürüldü
Tuzla Tepeören Mahallesi'nde bir sitedeki villada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında villada hasar meydana geldi.
Tuzla'da yangın çıkan villada hasar meydana geldi.
Tepeören Mahallesi'nde site içindeki bir villada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye personelince söndürülen yangın nedeniyle villada hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk