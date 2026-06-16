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Tuzla'da tersanede gemide yangın

Tuzla'da tersanede gemide yangın
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Tuzla Aydıntepe Mahallesi'ndeki bir tersanede bulunan gemide yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.

Murat SOLAK/ Tuzla'da, tersanede bulunan bir gemide yangın çıktı. İtifaye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'taki tersanede bulunan bir gemide yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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