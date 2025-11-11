Haberler

Tuzla'da Seyir Halindeki TIR Yangın Çıkardı

Güncelleme:
Tuzla'da seyir halindeki dorsesiz bir TIR bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve olayda yaralanan kimse olmadığı belirlendi.

TUZLA'da seyir halindeki dorsesiz TIR bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndüldü.

Yangın, saat 16.10 sıralarında Anadolu Otoyolu Orhanlı Gişeler İstanbul istikametinde çıktı. Otoyolda seyreden Fatih A.(25) idaresindeki 34 KEU 739 plakalı dorsesiz TIR'da bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle trafik akışı 2 şeritten kontrollü olarak sağlandı. TIR'ın alev alev yandığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
