Tuzla'da Minibüs Yoldan Çıkıp Alev Aldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda minibüs devrildi. Minibüs kısa sürede yangın çıkardı, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

TUZLA Kuzey Marmara Otoyolu'nda sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarındaki boş araziye uçarak devrildi. Kazanın ardından alev alev yanmaya başlayan minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 FJZ 130 plakalı minibüs yol kenarında bulunan boş araziye uçarak devrildi. Kazanın etkisiyle minibüs kısa sürede alev alev yanmaya başladı. Yoldan geçen vatandaşların alevleri söndürmeye çalıştığı yangında ihbar üzerine bölgeye itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle otoyolda trafik akışı kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
