Tuzla'da kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki tersaneler bölgesinde demirli bir kuru yük gemisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Gemideki mürettebat, tahliye edildi.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde kuru yük gemisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki tersaneler bölgesinde demirli 120 metre boyundaki kuru yük gemisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Geminin başaltı bölümündeki malzeme odasında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Dumanı fark eden gemideki mürettebat, tersane görevlilerinin yardımıyla tahliye edildi.

Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi de bölgeye gönderildi.

Ekiplerin farklı noktalardan müdahalesi sonucu yangın, iki saat süren çalışmayla söndürüldü.

Geminin iç kısmında biriken yoğun duman, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla tahliye edildi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
