Tuzla'da kuru yük gemisinde yangın

TUZLA'da tersaneler bölgesinde demirli kuru yük gemisinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki tersaneler bölgesinde demirli 120 metre boyundaki kuru yük gemisinde saat 02.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden gemideki personeller, tersane görevlilerinin yardımıyla tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin farklı noktalardan yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı