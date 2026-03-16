Tuzla'da 2 gecekondu alev alev yandı

TUZLA'da bir gecekondudan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yanındaki diğer gecekonduya sıçradı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 20.15 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Hakan Sokak'taki gecekonduda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek yandaki diğer gecekonduya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis, sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise alevleri söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. 2 gecekonduda da hasarın oluştuğu yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

