Tuzla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Tuzla'da polyester üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu ve aralıklarla küçük çaplı patlamalar yaşandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Orhanlı Mahallesi İrfan Caddesi'nde yaklaşık 2 bin 400 metrekare alan üzerinde kurulu polyester üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, fabrikada aralıklarla küçük çaplı patlamalar meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür