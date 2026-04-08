Tuzla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Orhanlı Mahallesi İrfan Caddesi'nde yaklaşık 2 bin 400 metrekare alan üzerinde kurulu polyester üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, fabrikada aralıklarla küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.