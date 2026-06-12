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Tuzla'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın yandaki apartmana sıçradı

Tuzla'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın yandaki apartmana sıçradı
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Tuzla'da 4 katlı bir binanın çatısında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yandaki apartmana sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ölen ya da yaralanan olmadı.

TUZLA'da 4 katlı binanın çatısından yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek yandaki apartmana sıçradı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 16.15 sıralarında Evliya Çelebi Mahallesi Belen Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın çatısından bilinmeyen nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek yandaki apartmanın çatısına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri yangın nedeniyle sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ise alevleri söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle çatılarda hasar meydana gelirken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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