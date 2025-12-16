Tuzla'da 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

TUZLA'da 6 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 15.50 sıralarında Aydıntepe Mahallesi Altıntaş Sokak'taki 6 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar meydana geldi.