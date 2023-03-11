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Tüylerin diken diken olduğu anlar! Komandolar, depremin vurduğu Hatay'a böyle veda etti

Güncel Haberler

Depremin yerle bir ettiği Hatay'da arama- kurtarma çalışmalarında yer alan ve birçok canı kurtaran komandolar, 1 aylık görev sürelerinin ardından bölgeden ayrıldı. 'Her şey vatan için' ve 'Vatan sana canım feda' sloganları atan komandoların görüntüleri tüyleri diken diken etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kastamonu'dan Hatay'a giderek arama- kurtarma çalışmalarında görev alan 2 bin 700 komando, sloganlar eşliğinde yürüyüp, komando marşını okuyarak kentten ayrıldı.

"VATAN SANA CANIM FEDA" SLOGANLARI

Burada arama- kurtarma çalışmalarında yer alan ve birçok canı kurtaran komandolar, bölgede asayişin sağlanması konusunda da görev aldı. Komandolar, 1 aylık görev süresinin ardından Hassa ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde yürüyerek, 'Her şey vatan için' ve 'Vatan sana canım feda' sloganları attı.

Askerler daha sonra komando marşını okuyarak kente veda etti.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Komando Hatay Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Ahmet AKGÜL:

Allahınıza kurbann. hainlerin korkulu rüyaları.

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Ahmet Say:

Askerlerimizi hdpnin eline bırakmayacağız

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Cenk Erdiler:

Beğenmeyen hainler..Az kaldı..

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