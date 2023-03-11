Tüylerin diken diken olduğu anlar! Komandolar, depremin vurduğu Hatay'a böyle veda etti

Depremin yerle bir ettiği Hatay'da arama- kurtarma çalışmalarında yer alan ve birçok canı kurtaran komandolar, 1 aylık görev sürelerinin ardından bölgeden ayrıldı. 'Her şey vatan için' ve 'Vatan sana canım feda' sloganları atan komandoların görüntüleri tüyleri diken diken etti.