Tütün Kontrolü Uzmanları Gençlerin Bağımlılığa Sürüklenmesini Önlemek İçin Mücadele Çağrısında Bulundu

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Sinem Can Oksay, "Tütün endüstrisinin, özellikle çocuklar ve gençler üzerine geliştirdiği sinsi ve saldırgan pazarlama stratejilerine karşı etkili ve kararlı bir mücadele şarttır." ifadesini kullandı.

Dernekten, 31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oksay, dünya genelinde 13-15 yaş arası 37 milyon çocuğun tütün ürünü kullandığının bilindiğini ve bu yaş grubunun e-sigara kullanma oranlarının yetişkinlerden daha yüksek olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Oksay, Kanada'da 16-19 yaş arası gençlerde e-sigara kullanımının son beş yılda ikiye katlandığını, İngiltere'de üç yılda üç katına çıktığını ve ABD'de lise öğrencileri arasında 2011'de yüzde 1,5 olan elektronik sigara kullanım oranının 2020'de yüzde 19,6'ya yükseldiğini aktardı.

Türkiye'de de benzer bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Oksay, geçen yıl itibarıyla ülkede yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin aktif kullanıcı olduğunu ve bunların dörtte birinin ortaokul çağında olduğunu belirterek, "Yani her 5 öğrenciden biri elektronik sigarayla tanışmış durumda" değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Oksay, gençlerin erken yaşta bağımlılıkla tanışmasına neden olan manipülatif pazarlama taktiklerinin toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, "31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü'nün bu yılki teması, 'Yalanları ifşa et, hayatları koru: tütün ve nikotin endüstrisinin maskesini düşür' şeklindedir. Tütün endüstrisinin, özellikle çocuklar ve gençler üzerine geliştirdiği sinsi ve saldırgan pazarlama stratejilerine karşı etkili ve kararlı bir mücadele şarttır." ifadesini kullandı.

"Türkiye'de önceki yıla göre 13 milyar adet daha fazla bandrollü sigara tüketildi"

Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Aykaç da elektronik sigara kullanımına bağlı olarak artan pnömotoraks (akciğer sönmesi) ve EVALİ (akut akciğer hasarı) vakalarının göğüs hastalıkları uzmanlarını endişelendirdiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de önceki yıla göre 13 milyar adet daha fazla bandrollü sigara tüketildiğini ve Sağlık Bakanlığının Türkiye Hanehalkı Sağlık Araştırması verilerine göre aktif tütün kullanıcı oranının 2017'de yüzde 31,5 iken 2023'te yüzde 34,8'e yükseldiğini ifade eden Aykaç, var olan yasaların ivedilikle uygulanması gerektiğini vurguladı.