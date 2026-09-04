Başaran Aksu'dan Cezaevinden Mektup: 'Korkuyorlar, Bir Parça Daha Cesaret'

(ANKARA) - Tutuklu Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, cezaevinden yazdığı mektupta "Zenginler, patronlar, holdingler, sarı sendikalar rahatsız edilmedikleri sürece çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceğine de çökecekler. Korkuyorlar, bir parça daha cesaret" ifadelerini kullandı.

Tutuklu Bağımsız Maden-İş Sendika Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun cezaevinde kaleme aldığı mektup, sendikanın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Aksu, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Zenginler, patronlar, holdingler, sarı sendikalar rahatsız edilmedikleri sürece çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceğine de çökecekler. Sömürünün, baskının kaynağı onlar. Rejimin tek dayanağı onlar. Biz büyük çoğunluğuz, milli iradenin ta kendisiyiz. Korkuyorlar, bir parça daha cesaret. Bir parça daha gayret."

Kaynak: ANKA