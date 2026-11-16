Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tutuklu Ömer Sarıgül ek ifade için cezaevinden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Mustafa Sarıgül'ün oğlu tutuklu Ömer Sarıgül ek ifade vermek üzere cezaevinden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturma sürüyor.

İstanbul'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ek ifade vermek için adliyeye getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, Mustafa Sarıgül'ün oğlu tutuklu Ömer Sarıgül ek ifade vermek üzere tutuklu bulunduğu cezaevinden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 47 sitede yayınlandı.
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk38

Sarıgül, kendisini tacizle suçlayan genç kızı arayıp bakın ne demiş

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda

Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
Kuzey Marmara'yı kullananlar dikkat! Ehliyetinizden olabilirsiniz

Kuzey Marmara'yı kullananlar dikkat! Ehliyetinizden olabilirsiniz
İstanbul'da AVM'de kavga! İki grup birbirine girdi

İstanbul'daki ünlü AVM'de meydan savaşı
Semiramis Pekkan'dan yıllar sonra Ajda Pekkan itirafı: Beni rakip olarak gördü

Ajda Pekkan hakkında yıllar sonra gelen itiraf! Meğer...
Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD üçüncü uçak gemisini de bölgeye gönderdi

Dünya diken üstünde! Bölgeden gelen görüntü büyük tedirginlik yarattı
Ukrayna'da bir annenin çaresiz çığlığı! Kızına dönmek için eline bomba aldı14

Çaresizliğin fotoğrafı!
Sürücülerin korkulu rüyası! Buradan geçerken nefesler tutuluyor

66 yıldır aynı korku