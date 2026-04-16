Dem Parti'li Koca, Gazeteci İsmail Arı'nın Mesajını Paylaştı: "İddianamemi Hazırlayın. Anayasa'ya ve Hukuka Uyun"

(ANKARA) - DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, ziyaret ettiği tutuklu gazeteci İsmail Arı'nın mesajını paylaştı. Arı, mesajında, "İddianamemi hazırlayın. Anayasa'ya ve hukuka uyun. Ben gazetecilik yapmaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

Perihan Koca, sosyal medya hesabından, "Gazeteci İsmail Arı'yı Sincan Cezaevi'nde ziyaret ettim. 25 gündür siyasi saiklerle cezaevinde rehin tutulan İsmail Arı'dan çağrı var" diyerek, Arı'nın şu mesajını paylaştı:

"Sadece gazetecilik yaptığım için 25 gündür cezaevinde tutuluyorum. Hala iddianamemi hazırlamadılar. İddianamemi hazırlayın. Anayasa'ya ve hukuka uyun. Ben gazetecilik yapmaya devam edeceğim."

Kaynak: ANKA