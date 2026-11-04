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Tutuklu gazeteci Ağırel, depremzedelere 'Susmayın, korkmayın' çağrısı yaptı

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Tutuklu gazeteci Ağırel, depremzedelere 'Susmayın, korkmayın' çağrısı yaptı
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6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden avukatlar Gülsüm Özdoğru ve Eren Can, Kandıra Cezaevi'nde tutuklu gazeteci Murat Ağırel'i ziyaret etti. Ağırel, depremzedelere 'Susmayın, korkmayın, alışmayın' çağrısı yaparak adaletin kazanacağını söyledi.

(ANKARA) - 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden avukatlar Gülsüm Özdoğru ve Eren Can, cezaevinde gazeteci Murat Ağırel'i ziyaret etti. Ağırel, adalet mücadelesi veren depremzedelere gönderdiği mesajda, "Susmayın, korkmayın, alışmayın" çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden ve 3 yılı aşkın süredir adalet için mücadele eden avukatlar Gülsüm Özdoğru ve Eren Can, Kocaeli Kandıra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan gazeteci Murat Ağırel'i ziyaret etti.

Gazeteci Ağırel, adalet arayan depremzedelere gönderdiği mesajında şunları kaydetti:

"Can dostlarım, kendimi halen sesinizi yeterince duyuramadığım için suçlu ve mahcup hissediyorum. Yaşanan hukuksuzlukları ve zalimlikleri görüyor, biliyorum. Canlarımıza kasteden ve buna rağmen ellerini sallayarak gezenlerin bir an önce yargı önünde hesap vereceği günleri iple çekiyorum. Bu günler de geçecek elbet. Eninde sonunda hukuk kazanacak, adalet kazanacak, biz kazanacağız. Susmayın, korkmayın, alışmayın."

Kaynak: ANKA
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