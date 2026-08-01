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TÜSİAD Başkanı Ozan Diren'in babası Orhan Ziya Diren son yolculuğuna uğurlandı

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren'in babası Orhan Ziya Diren'in cenazesi memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren'in babası Orhan Ziya Diren'in cenazesi memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Diren'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınıp tarihi Ali Paşa Camisi'ne getirildi ve musallaya konuldu.

Cenaze, ikindi namazını takiben İl Müftüsü Esat Yapıcı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazına, Diren'in ailesi, Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA
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