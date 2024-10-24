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TUSAŞ saldırısında güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan şehit oldu

TUSAŞ saldırısında güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan şehit oldu
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ANKARA'da, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan 5 kişiden Atakan Şahin Erdoğan'ın evine Türk bayrakları asıldı, yakınları taziyeye geldi.

ANKARA'da, Tusaş'a yönelik terör saldırısında şehit olan 5 kişiden Atakan Şahin Erdoğan'ın evine Türk bayrakları asıldı, yakınları taziyeye geldi.

Ankara'da TUSAŞ yerleşkesine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden 5 kişiden güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın, Sincan ilçesine bağlı Yenikent Semti'ndeki evinin bulunduğu binaya Türk bayrakları asıldı. Şehit Atakan Şahin Erdoğan'ın cenazesi yarın ikindi namazının ardından Cimşit Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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