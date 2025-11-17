TUSAŞ, Malezya Hava Kuvvetleri Komutanı ile Havacılık İş Birliği Görüşmeleri Yaptı

(ANKARA) - Tusaş Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Malezya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhamad Norazlan Aris ve heyetinin tesislerde ağırlandığını belirterek, "iki ülke arasında havacılık alanındaki iş birliği fırsatlarının görüşüldüğünü ve ortak projelere yönelik temasların güçlendiğini" ifade etti.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malezya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhamad Norazlan Aris'ı ve beraberindeki heyetini ağırladıklarını" duyurdu.

Demiroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kardeş ülke Malezya ile havacılık alanındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirerek projelerimiz hakkında kapsamlı bilgi paylaştık. Dost ve müttefik ülkelerle geliştirdiğimiz bu temasların, geleceğe yönelik ortak çalışmalarımıza değer katacağına inanıyorum."