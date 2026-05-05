Tusaş, Hürjet İçin Ge Aerospace ile Motor Tedarik Anlaşması İmzaladı

(ANKARA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), HÜRJET programı kapsamında GE Aerospace ile motor tedarikine yönelik sözleşme imzaladığını açıkladı.

TUSAŞ, sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda, ileri seviye jet eğitimi ve yakın hava desteği uçağı HÜRJET programı kapsamında, GE Aerospace ile motor tedarikine yönelik sözleşme imzalandığını bildirdi.

Paylaşımda, "F404 motorlarını kapsayan anlaşma, HÜRJET'in seri üretim hedeflerine ve programın sürdürülebilir büyümesine katkı sağlarken, platformun küresel ölçekteki rekabet gücünü daha da ileriye taşıyacak. Türk havacılık sanayiinin mühendislik kabiliyetlerini güçlendiren bu stratejik adımla, uluslararası iş birliklerimizi geliştirmeye ve yerli platformlarımızı dünya ile buluşturmaya devam ediyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA
