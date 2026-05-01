TÜRKPA Genel Sekreteri Hasan, Azerbaycan'ın AP ile ilişkilerini durdurmasını destekledi

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan, Azerbaycan Milli Meclisinin Avrupa Parlamentosu (AP) ile ilişkilerini durdurma kararına destek verdiklerini açıkladı.

Hasan, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan Milli Meclisinin, Avrupa Parlamentosu ile tüm alanlarda işbirliğini resmen durdurma, AB-Azerbaycan Parlamenter İşbirliği Komitesi faaliyetlerine katılımı sona erdirme ve Euronest Parlamenter Asamblesi üyeliğinin sonlandırılması için süreci başlatma yönündeki kararını desteklediklerini belirtti.

Söz konusu kararın, Avrupa Parlamentosunun son yıllarda Azerbaycan'a yönelik sergilediği taraflı ve temelsiz yaklaşım karşısında alındığını ifade eden Hasan, son 6 yılda Avrupa Parlamentosunun Azerbaycan'a karşı "hasmane bir tutum" izlediğini ve ülkeyi hedef alan 10'dan fazla "siyasi nitelikli" karar kabul ettiğini kaydetti.

Hasan, AP'nin 30 Nisan 2026 tarihli son kararında, egemenlik, toprak bütünlüğü ve iç işlerine müdahale etmeme ilkelerinin göz ardı edildiğini belirtti.

Bu tutumun aynı zamanda Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış ve normalleşme sürecine zarar verdiğine dikkati çeken Hasan, parlamenter asamblelerin yapıcı diyalog ve iyi niyetli işbirliği için bir platform olması gerektiğini ifade etti.

Hasan, AP'nin bu çerçevede beklenen yapıcı yaklaşımı sergileyemediğini, bunun yerine Azerbaycan'ı hedef alan bir politika izlediğini belirterek bu tür uygulamaların parlamenter ilişkilerin etkinliğine katkı sağlamadığını ve Avrupa Parlamentosunu bu tür yaklaşımlardan kaçınmaya çağırdıklarını kaydetti.

AP'de dün kabul edilen kararda Azerbaycan'a Karabağ'ı terk eden Ermenilerin geri dönüşünü sağlama çağrısında bulunulmuş, hapiste bulunan Ermenistan vatandaşlarının serbest bırakılması talep edilmişti.

Kararda ayrıca Ermenilere ait kültürel mirasın korunması çağrısı yer almıştı.

Bu durum üzerine AB'nin Bakü Büyükelçisi Marijana Kujundzic, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve AB'ye nota verilmişti.

