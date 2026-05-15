Kahramanmaraş'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergilendi.

"TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı" kapsamında Türkoğlu Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin farklı alanlarda hazırladığı 14 proje sergilendi.

Almanca öğretmeni Çağla Çetin Özbay, AA muhabirine, projede 9 öğretmenin danışmanlığında 56 öğrencinin görev aldığını, öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmeye yönelik projeler geliştirildiğini söyledi.

Projelerin yaklaşık 3 aylık bir hazırlık sürecinin ardından ortaya çıktığını aktaran Özbay, fuarın temel amacının öğrencilerin sunum yapma becerilerini geliştirmek ve bilimsel düşünme yetilerini güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Fuara, Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Kapyapar ve ilçe sorumlusu Rabia Özhan da katıldı.