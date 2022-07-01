Türkmenistan ile Türkiye arasında ikili anlaşmalar imzalandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Türkmenistan ziyaretinde, iki ülke arasında çeşitli sektörlerde ikili anlaşmalar imzalandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve beraberindeki heyet, Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odasında "Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türkmen-Türk Komisyonu Altıncı Dönem Toplantısı" adıyla düzenlenen görüşmede, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev ile bir araya geldi.

Toplantıda ticaret, ulaşım, enerji, tarım ve eğitim gibi birçok alanda iş birliği konuları masaya yatırılırken toplantının ardından imza töreni yapıldı.

Oktay, yerel basına yaptığı açıklamada, Türkmen heyetiyle yoğun çalışmalar yaptığını ifade ederek "Bugüne kadar ilişkilerimiz zaten iyiydi ama bundan sonra çok daha büyük ivme kazanarak devam edecek. Ekonomik, ticaret, ulaşım, kültürel ve sosyal alanlarda ilişkilerimiz daha da artacak." dedi.

Çeşitli alanlarda yaklaşık 72 maddelik anlaşma imzaladıklarını belirten Oktay, "Bu bir yol haritası. Burada asıl amacımız 5 milyar dolarlık bir ticaret iş birliği hedefimizi gerçekleştirmek ve 10 milyar dolara doğru yol almak." diye konuştu.

Oktay, Türkmenistan-Türkiye İş Forumu öncesi Ticaret ve Sanayi Odası'nın fuayesinde hazırlanan geleneksel Türkmen halılarının, yöresel kıyafetlerin, Türkmen milli enstrümanı Dutar'ın yer aldığı fuarı gezdi.

Fuarda, Oktay'a el dokuması halı hediye edildi.