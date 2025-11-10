Haberler

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretmenlere Tanıtıldı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretmenlere Tanıtıldı
Güncelleme:
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğretim materyalleri, lisede düzenlenen atölyede öğretmenlere tanıtıldı. Programda, öğretmenler yeni modelin felsefesini deneyimleyerek sınıf içi uygulamalar hakkında değerlendirmeler yaptı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Cağaloğlu Hüsameddin Yivlik Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki programa İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, eğitim yöneticileri, alan uzmanları ve farklı branşlardan çok sayıda öğretmen katıldı.

Atölyelere katılan öğretmenler, yeni modelin felsefesini yansıtan materyali bire bir deneyimlerken sınıf içi uygulamalar ve öğrenme yöntemlerine ilişkin değerlendirmeler yapma fırsatına ulaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, programda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yeni bir eğitim paradigması olduğunu söyledi.

Modelle öğrencileri değer, estetik, erdemli ve yetkin olma bilinciyle yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Yentür, "Bugün burada tanıttığımız materyaller, öğretmenlerimizin bu vizyonu sınıf ortamında yaşatabilmeleri için geliştirildi. İstanbul, her zaman olduğu gibi bu değişimin öncüsü olacak. Her öğretmenimiz öncü bir rehber, her sınıfımız bir öğrenme atölyesidir. Öğretmenlerin gönül emeğiyle yükselen eğitim hareketi, 'Türkiye Yüzyılı'nın ruhunu sahaya taşıyacak. Eğitimin kalbi, öğretmenlerin ürettiği yenilikte atıyor." ifadelerini kullandı.

Cumartesi Atölyelerinin öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleyen, yenilikçi materyalleri tanıtan ve uygulamalı öğrenme deneyimleri sunan özel platform olduğunu dile getiren Yentür, yeni modelin ders içeriklerinin Türk-İslam düşüncesinden, kültürel mirastan ve pedagojiden beslenen yapı üzerine kurulu olduğunu anlattı.

Yentür, program kapsamında tanıtılan materyalin disiplinler arası bağlantıları güçlendiren, öğrencilerin sorgulama, üretme ve değer inşası becerilerini geliştirmeyi hedefleyen modülleri içerdiğine dikkati çekerek, öğretmenlerin farklı branşlara yönelik geliştirilen materyalle, öğrencilerin etkileşimli öğrenme ortamlarında aktif rol alabilecekleri yeni yöntemleri deneyimleyeceğini vurguladı.

Program, öğretmenlerin öneri ve katkılarını paylaşmasının ardından atölye alanlarına uygulama gezisiyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
Haberler.com
