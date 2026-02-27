Haberler

Yurt dışına kaçan 41 firari yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Güncelleme:
Emniyet Genel Müdürlüğü, uluslararası işbirliğiyle yurt dışında aranan 41 firari suçlunun yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. İade edilenler arasında organize suç örgütü elebaşlarının bulunduğu belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, uluslararası ve ulusal düzeyde yurt dışında aranan 41 firari suçlu yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı görevlileri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele birimlerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu, haklarında arama kararı bulunan ve yurt dışına kaçtıkları belirlenen şüphelilerin, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle kurulan işbirliğiyle yakalandığı belirtildi.

Aralarında organize suç örgütü elebaşlarının da bulunduğu 41 firari suçlu Türkiye'ye iade edildi. Bunlardan 23'ünün kırmızı bültenle, 18'inin ise ulusal seviyede arandığı bildirildi.

Yakalanan firarilerden kırmızı bültenle arananların B.K, S.D, M.K, U.K, A.K.Ç, H.C, G.K.Ö.D, M.K, B.Y, R.A, D.K, T.G, H.K, R.K.S, E.O, A.G, Ü.D, T.S, B.A, S.A, R.R, S.K. ve Ö.G, ulusal seviyede arananların ise E.Z, Y.Ş, M.Ş.A, M.H.A, M.E.K, H.K, Y.Y, Ü.K, V.T, K.A, U.A, S.A.M, K.A, U.Ö, Ö.G, Ü.Ö, M.Z. ve M.C. olduğu kaydedildi.

Şüphelilerin 27'sinin Gürcistan'dan, 5'inin Bulgaristan'dan, 2'sinin Almanya'dan, diğerlerinin ise Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Irak, İngiltere, Karadağ ve Slovenya'dan Türkiye'ye getirildiği aktarıldı.

Kırmızı bültenle aranan şüphelilerin, kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu madde ticareti, nitelikli yağma, dolandırıcılık, hırsızlık, bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık, konut dokunulmazlığını ihlal, ruhsatsız silah bulundurma ile çeşitli şiddet ve mal varlığına karşı suçlara karıştıkları bildirildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
