Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Karamanoğlu, Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Blanco ile Görüştü

(ANKARA) - Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu, Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Oliver Blanco ile görüştü.

Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Avrupa ve Kuzey Amerika'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Oliver Blanco'yla verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye ile Venezuela arasındaki çok iyi ilişkileri sürdürmeye ve farklı alanlardaki işbirliğimizi ilerletmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA